Continúan cierres de negocios en Ciudad Obregón por Protección Civil; MerCajeme sigue suspendido

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una serie de cierres de negocios comerciales en el primer cuadro de Ciudad Obregón, los operativos no cesan y continuarán realizándose en cualquier lugar que sea necesario, según la Coordinación Municipal de Protección Civil en Cajeme. Esta semana fueron cerrados algunos establecimientos del centro a los que se les colocó el aviso de suspensión por parte de esa dependencia por motivos de incumplimiento en protocolos de seguridad.

Las suspensiones temporales son hasta que se cumpla con las adecuaciones señaladas por los inspectores de Protección Civil; entre esas observaciones, en algunos casos se trató de las salidas de emergencia, mientras que en otros fue por la ausencia de extinguidores o alguna otra situación sobre esos equipos. Todos los locales del Mercajeme también resintieron la suspensión de todo el inmueble por parte de Protección Civil Municipal, misma que estuvo encabezada por su titular Francisco Mendoza Calderón.

Cierran famosa boutique

Uno de los establecimientos que contaba con denuncias ciudadanas entre usuarios de las redes sociales por mantener bastante mercancía en la banqueta era el denominado 'Alice Boutique', el mismo que fue intervenido por los inspectores de la dependencia el martes y que terminó siendo suspendido.

Los inspectores de Protección Civil tuvieron que solicitar el apoyo de elementos de la policía municipal para poder lograr que saliera hasta la última encargada. Dicho establecimiento se ubica a tan solo unos 40 metros del Mercajeme, que hasta la tarde de ayer continuaba con la suspensión de actividades y en cuyo interior se realizó una reunión a puerta cerrada entre locatarios y directivos. 70 establecimientos habían sido suspendidos por diversos motivos de protocolos de seguridad.

Buen Fin iniciará en Mercajeme pese a clausura; buscan impulsar consumo local

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServyTur), Gustavo Cárdenas García, anunció que oficialmente el arranque de la campaña denominada el Buen Fin se realizaría en las instalaciones del Mercajeme, esto con la finalidad de incentivar el consumo local de productos y servicios.

Sin embargo, el pasado lunes 10 de noviembre personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), debido a problemas con el cumplimento de las normas establecidas en materia de seguridad, se dio a la tarea de clausurar el inmueble.

Pese a ello, el inmueble continúa siendo contemplado como punto de inicio del llamado 'fin de semana más barato del año', en donde además se contempla la participación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) e integrantes de diferentes organismos. Cárdenas García comentó que las anomalías que se detectaron deberán ser corregidas por parte de cada uno de los locatarios.

#Cajeme | El alcalde de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, informó que el MerCajeme reabrirá sus puertas una vez que cumpla con las medidas de seguridad necesarias solicitadas por Protección Civil ??? pic.twitter.com/ANXKqMG3Ql — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui