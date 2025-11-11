De mañana FRESCA a tarde CALUROSA: Así cambiará el clima en Hermosillo hoy 11 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo tendrá un martes 11 de noviembre de 2025 estable y mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana y ambiente cálido durante la tarde. Aunque noviembre suele traer un clima más moderado, el calor seguirá presente en la capital de Sonora, por lo que será importante considerar la hidratación y protección solar si se realizarán actividades al aire libre. ¡Aquí más detalles del tiempo!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el análisis de The Weather Channel, desde las primeras horas del día el cielo permanecerá despejado y la temperatura rondará los 18°c. El viento será ligero, soplando desde el noreste entre 15 y 28 kilómetros por hora. A las 8:00 de la mañana continuará el cielo despejado, con ambiente agradable de 20°C. El viento se mantendrá activo desde el noreste, sin ráfagas intensas.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Ya para media mañana y mediodía, Hermosillo empezará a sentir el regreso del calor. Alrededor de las 11:00 horas el termómetro alcanzará los 31°C con cielo completamente soleado. Aunque el viento seguirá soplando desde el noreste, la sensación térmica será ligeramente menor, sin embargo, el índice UV aumentará a nivel medio. En este punto se recomienda utilizar bloqueador solar, especialmente para personas con exposiciones prolongadas, ya que la radiación estará más presente.

El punto más caluroso del día llegará por la tarde. Cerca de las 14:00 horas, The Weather Channel pronostica una temperatura de 34°C, con cielo despejado y viento procedente del oeste. La sensación térmica será de alrededor de 32°C, por lo que el calor se mantendrá moderado, típico de la temporada en la ciudad. Hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 33°C.

El cielo seguirá sin nubes, el ambiente continuará cálido y el índice UV volverá a ser bajo, por lo que la exposición solar ya no representará riesgo. Cuando anochezca, el clima se volverá más fresco. A las 20:00 horas se registrarán aproximadamente 28 grados con cielo despejado y viento ligero del noroeste. Será una noche estable y sin pronóstico de lluvias.

Más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el cielo presentará nubes y claros, con temperatura de 24 grados y una sensación térmica cercana a los 25 grados. El viento cambiará a dirección este sin afectar el clima general.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)