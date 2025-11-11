¡Síguenos!
Emite la Unidad Cibernética de Sonora recomendaciones para evitar fraudes en el Buen Fin

Para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos cibernéticos durante compras del Buen Fin, la Unidad Cibernética de Sonora dio recomendaciones

Se ha detectado que los estafadores aprovechan esta época para clonar páginas de tiendas Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de evitar que la ciudadanía sea víctima de delitos cibernéticos al realizar compras en línea durante la jornada del Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, la Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora emitió importantes recomendaciones para no caer en fraudes.

Con base en reportes y monitoreos permanentes, se ha detectado que los estafadores aprovechan esta época para clonar páginas de tiendas, difundir anuncios falsos en redes sociales, enviar mensajes o correos con enlaces de 'promociones exclusivas', suplantar paqueterías para solicitar códigos de verificación y robar cuentas (WhatsApp u otras).

Por ello, la Unidad Cibernética aconsejó en este Buen Fin 2025, al realizar compras seguras en línea, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: desconfiar de ofertas que sean demasiado buenas para ser verdad, verificar la URL antes de pagar, escribir la dirección de la tienda en el navegador, no compartir códigos de verificación (SMS, correo o app), ya que ninguna tienda o paquetería los solicita para entregar compras, activar alertas bancarias, usar tarjeta digital o virtual y establecer límites de gasto temporales.

En Marketplace, verificar la reputación del vendedor y evitar salir del sistema de pago de la plataforma, desconfiar de códigos QR pegados en carteles o publicaciones, mantener actualizados los dispositivos y usar antivirus y contraseñas robustas con verificación en dos pasos.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

