Funcionarios y empleados de Waldo's comparecen, PC cierra negocios en Ciudad Obregón y más en Top 3 Sonora

Integrantes del STAUS se vuelven a manifestar en Hermosillo

Integrantes del STAUS volvieron a realizar una manifestación en Hermosillo, tomando algunas calles, y denunciaron la falta de cumplimiento de cláusulas por parte de la Rectoría al Contrato Colectivo y a los acuerdos tomados en el Convenio Revisión Contractual 2025.

Protección Civil suspende más negocios en Ciudad Obregón

Personal de Protección Civil continúa realizando inspecciones en negocios de Ciudad Obregón y este martes 11 de noviembre suspendió una conocida tienda de ropa del Centro, ubicada por la calle No Reelección, por incumplir con la normativa. Horas antes, el Mercado Municipal de Cajeme fue cerrado por las mismas razones.

11 trabajadores y 23 funcionarios han sido requeridos por caso Waldo's

Como parte de las investigaciones por la tragedia en una tienda Waldo's de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora anunció que requirió a 11 personas de la empresa y 23 funcionarios públicos para que rindieran su declaración. La dependencia mencionó que hay avances significativos del caso, pero hasta el momento no hay reporte de detenidos.

