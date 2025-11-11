Guardias del Itama en Cócorit se manifiestan tras cierre; temen por sus empleos y pagos

Ciudad Obregón, Sonora.- Al menos 12 guardias de seguridad que laboraban en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), ubicado en la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme, se manifestaron a las puertas de las instalaciones que durante muchos años sirvieron para mantener privados de su libertad a menores de edad culpados de distintos delitos.

Uno de los guardias manifestantes señaló que estuvieron trasladando a Hermosillo a los internos en grupos de 10 desde hace tiempo y hace unos días trasladaron a los últimos que quedaban.

Ante ese repentino cierre, tanto los guardias como el resto del personal que laboraba en el lugar quedaron en la incertidumbre de qué pasará con sus fuentes de empleo.

En la manifestación realizada a la entrada principal de lo que fuera el Itama Cajeme, en calle 16 de septiembre esquina con calzada Antonio Valdez Herrera, los trabajadores de seguridad pidieron no ser trasladados al Centro de Reinserción Social, mientras al mismo tiempo exigían el pago de vacaciones que aseguraron que tenían pendiente.

En todo caso, señalaron los custodios, prefieren ser liquidados conforme a la ley antes que ser reubicados en el Cereso de Ciudad Obregón, pues consideran que es otro tipo de peligro para ellos.

Señalaron que fueron requeridos a presentarse a trabajar en el Cereso y en caso de no presentarse y acumular tres faltas, serán dados de baja sin los beneficios laborales.

Ofrecen capacitación

Ante el cierre del Itama en Cócorit, el gobierno de Sonora expresó que fue un proceso programado con el objetivo de brindar una mejor atención con instalaciones más amplias y servicios que favorecen al bienestar y desarrollo integral de esos menores privados de la libertad.

Se informó que se contempló un proceso de capacitación de los guardias de seguridad por parte de la Unidad del Sistema Penitenciario para fortalecer sus habilidades y facilitar su incorporación a las labores propias del Cereso de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui