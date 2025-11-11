Hermosillo: Integrantes del STAUS se manifiestan por violaciones al contrato colectivo

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) cerraron el paso por el bulevar Luis Encinas con Rosales en protesta ante la falta de cumplimiento de los acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo.

Cuauhtémoc Nieblas, secretario general del sindicato, señaló que la Universidad de Sonora ha incumplido con su compromiso en diferentes acuerdos, como el tope salarial, la falta de pago en diferentes conceptos de prestaciones y en el otorgamiento de plazas congeladas.

Además del cierre de vialidades, los integrantes del sindicato de académicos también colgaron una serie de lonas en el puente 2010 frente a la Universidad de Sonora y en el cerro de la Campana con la insignia de una educación universitaria completamente gratuita para los jóvenes.

"Como es el tema de gratuidad para las y los estudiantes y en el cerro de la Campana también estamos expresando lo nuestro, otra de nuestras demandas, y el mensaje al pueblo de Sonora es defender la gratuidad de la educación pública y por los derechos laborales", indicó Cuauhtémoc Nieblas. El abogado especialista en mediación Jorge Pesqueira Leal señaló que se debe establecer una mesa de trabajo entre las dos partes para negociar los puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui