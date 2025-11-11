Martes SOLEADO en Ciudad Obregón: Este será el clima para HOY 11 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amanece con un ambiente agradable este martes 11 de noviembre de 2025, no obstante, conforme avance el día las temperaturas volverán a subir. Aunque la cabecera municipal de Cajeme ya se encuentra en la temporada fresca, el calor seguirá presente durante la tarde, por lo que será necesario tomar precauciones si tienes actividades al aire libre. ¡Aquí todos los detalles del clima en Ciudad Obregón!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la plataforma especializada The Weather Channel, el día iniciará con cielo despejado y sensación térmica estable, mientras que por la tarde se prevén temperaturas cercanas a los 34°C. No se esperan lluvias ni cambios drásticos en la velocidad del viento. A partir de las 8:00 de la mañana comenzará a sentirse un aumento en la temperatura.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

El cielo seguirá despejado y el termómetro subirá hasta los 21°C, con una sensación térmica muy similar. El viento se mantendrá calmado y no se esperan ráfagas considerables. La radiación solar empezará a elevarse de manera gradual. Hacia mediodía, el calor será evidente. The Weather Channel prevé una temperatura de 31°C, con cielo completamente soleado y sensación térmica ligeramente menor debido al viento del suroeste, aunque seguirá siendo ambiente cálido.

El índice de rayos ultravioleta (UV) aumentará a nivel medio, por lo que los especialistas recomiendan aplicar bloqueador solar con FPS mínimo de seis a 10 si estarás expuesto. La parte más calurosa del día se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro alcance los 34°C. El cielo se mantendrá despejado, el Sol permanecerá fuerte y el viento llegará desde el oeste entre siete y 20 kilómetros por hora. Aunque no será un viento intenso, ayudará a disminuir un poco la sensación térmica.

Al caer la tarde, el calor comenzará a disminuir de forma gradual. A las 17:00 horas se pronostican 31 grados con cielo soleado y viento estable del oeste. El índice UV bajará nuevamente, por lo que el Sol dejará de representar un riesgo. No se prevén condiciones de lluvia ni variaciones en la visibilidad.

Para la noche, el clima será más fresco. A las 20:00 horas la temperatura descenderá hasta los 25 grados bajo un cielo totalmente despejado, con viento ligero y sin posibilidad de nubosidad. Finalmente, cerca de las 23:00 horas se esperan 22°C, ambiente estable y una sensación térmica muy similar. La noche será tranquila, sin cambios bruscos y con cielo despejado en toda la ciudad.

