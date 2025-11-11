Niegan muertes por dengue en Sonora; Secretaría de Salud aún no confirma defunciones

Hermosillo, Sonora.- Después de que en las últimas semanas se han reportado varias muertes por dengue, la Secretaría de Salud en Sonora informó que ninguna de estas está confirmada. Y es que ha sido reportada la muerte de un niño de 10 años y la muerte de una menor de 8 años, supuestamente a causa de la enfermedad, pero ningún deceso ha sido dado como positivo.

De acuerdo con datos compartidos por la Secretaría de Salud en Sonora, hasta la Semana Epidemiológica número 43 de 2025, se estudiaron 826 casos sospechosos de dengue, de los cuales 294 fueron confirmados, sin registrarse defunciones en el estado. Además, mediante un comunicado señalaron que todo fallecimiento con sospecha de dengue tiene que ser estudiado con pruebas confirmatorias de laboratorio y dictaminado por un comité de expertos; "hasta el momento ninguna defunción ha sido confirmada a consecuencia de dengue".

También se señaló que la Secretaría de Salud no realiza fumigaciones a solicitud particular, "ya que esta medida sólo elimina mosquitos adultos de forma temporal sin atacar el origen del problema, que son los criaderos donde se reproduce el mosquito Ahedes aegypti". Pero, según lo compartido, la fumigación sí se lleva a cabo en casos determinados, de acuerdo con criterios técnicos y epidemiológicos, principalmente en zonas donde existen altos riesgos para la presencia de mosquitos del género Ahedes y casos confirmados de la enfermedad.

La Secretaría de Salud en Sonora hizo un llamado a la población de Sonora para que mantenga limpios los patios, azoteas y recipientes que acumulen agua, pues la limpieza es la acción más efectiva para la prevención del dengue. "El mosquito transmisor se reproduce en agua limpia acumulada en objetos olvidados o recipientes sin tapa, siendo floreros, bebederos de mascotas, tinacos sin tapa y llantas los principales objetos donde se han encontrado criaderos, por lo que el control debe comenzar en cada hogar", compartió la dependencia en un comunicado.

Además, dijeron que se han reforzado las acciones del programa 'Súper Sani', mediante campañas de información, limpieza, descacharre y nebulización en zonas escolares y colonias de mayor incidencia, particularmente en la región sur y costera del estado.

uD83CuDF3FuD83DuDCA7 El dengue se previene en casa.



Los mosquitos se reproducen en agua acumulada, incluso en tus macetas uD83EuDEB4uD83EuDD9F.



Riega cada 3 días, talla la base y mantenla seca uD83DuDEAB



Con acciones simples protegemos a nuestra familia.



¡Tú eres el mejor repelente! uD83DuDC9C#SaludSonora pic.twitter.com/ALieL1iA3H — Salud Sonora (@ssaludsonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui