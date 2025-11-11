¿Prevén LLUVIAS este martes en Sonora? Así estará el CLIMA HOY 11 de noviembre: Conagua

Hermosillo, Sonora.- Sonora amanecerá con cielo despejado y sin pronóstico de lluvias, un panorama que se mantendrá prácticamente en todo el estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. Aunque las mañanas serán frescas, el calor seguirá presente durante la tarde, especialmente en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Caborca, donde el termómetro volverá a acercarse a los 35 grados. Aquí más detalles del clima para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana el ambiente será templado y frío en zonas serranas, donde podrían registrarse heladas al amanecer. Municipios del norte y oriente del estado, como Cananea, Agua Prieta y Nogales, iniciarán el día entre ocho y 15°C, con sensación térmica ligeramente menor por el viento. Aun así, el cielo permanecerá despejado y sin presencia de humedad.

Así estará el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Protección Civil recomienda a la población mantenerse abrigada ante el descenso matutino de las temperaturas. En ciudades costeras como Puerto Peñasco y Guaymas, la mañana será más agradable, con temperaturas que rondarán los 18 a 19°C. Más al sur, Ciudad Obregón y Huatabampo tendrán condiciones similares, con un cielo totalmente despejado desde temprano. No se prevén bancos de niebla ni lluvias.

Para la tarde, el calor regresará al territorio sonorense. La región central y sur del estado alcanzará de 32 a 35°C, especialmente en Hermosillo, Villa Pesqueira, Ciudad Obregón, Guaymas y Caborca. En Magdalena de Kino, San Luis Río Colorado y Sonoyta también se espera ambiente cálido, aunque con viento moderado que ayudará a mantener la sensación térmica más baja que el registro del termómetro.

El cielo se mantendrá despejado en toda la entidad y no hay probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, el clima volverá a refrescar. La mayoría de las ciudades descenderán a valores cercanos a 18 o 20°C, sin cambios importantes en las condiciones del cielo. No se registrarán vientos fuertes ni presencia de nublados significativos, por lo que el clima será estable al finalizar el día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)