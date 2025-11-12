Ante cierre de comercios: Etchojoa y Protección Civil refuerzan medidas de prevención

Etchojoa, Sonora.- Tras la ola de cierres en comercios locales de la Región del Mayo, el Ayuntamiento de Etchojoa se reunió con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para reforzar las acciones de prevención.

El alcalde de Etchojoa, Luis Arturo Robles Higuera, participó en la reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, donde se abordaron estrategias conjuntas para reforzar las acciones de supervisión en establecimientos a lo largo del territorio sonorense.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno destacó la relevancia de mantener una estrecha coordinación entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y los gobiernos municipales, con el propósito de garantizar la seguridad de la población mediante inspecciones responsables y el cumplimiento de las normas de operación.

Se espera que en los próximos días la Dirección Municipal de Protección Civil continúe con los recorridos de inspección en el área centro, así como brindar las recomendaciones necesarias para asegurar la integridad de las familias.

Refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera cercana con el Gobierno del Estado, priorizando la protección de las familias etchojoenses y el fortalecimiento institucional para atender cualquier situación que represente riesgo para la comunidad, en especial las zonas concurridas", puntualizó Robles Higuera.

Fuente: Tribuna del Yaqui