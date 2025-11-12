Así estará el clima HOY 12 de noviembre en Ciudad Obregón: Sol, calor moderado y cielo despejado

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció con un clima estable este miércoles 12 de noviembre de 2025, ideal para quienes planean actividades al aire libre o realizar traslados por la mañana. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el servicio meteorológico de The Weather Channel, el día se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que irán en aumento conforme avance la jornada, aunque con vientos ligeros y sensación térmica agradable. ¡Aquí más detalles!

Mañana fresca con cielo despejado en Ciudad Obregón

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará cerca de 18°C, con cielos completamente despejados y sensación térmica similar. El viento soplará desde el noreste con velocidades que irán de cinco a 12 kilómetros por hora, sin ráfagas intensas.

El índice rayos ultravioleta (UV) será bajo (nivel 0). A partir de media mañana, el ambiente comenzará a volverse más cálido. Alrededor de las 11:00 horas, se esperan 30°C, bajo un cielo totalmente soleado.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Hacia las 14:00 horas, la temperatura máxima del día alcanzará los 33°C, con una sensación térmica aproximada de 31 grados. El viento cambiará su dirección al suroeste, con rachas que podrían oscilar entre ocho y 22 kilómetros por hora, sin representar riesgo. El índice UV aumentará a nivel medio (tres a cinco), por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar FPS 6-10, especialmente para quienes permanezcan en exteriores durante varias horas.

Al llegar la tarde-noche, el calor comenzará a disminuir gradualmente. Para las 20:00 horas, se prevé una temperatura de 23°C, con cielos despejados y viento suave proveniente del oeste, a cuatro a 20 kilómetros por hora. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 25°C, lo que favorecerá un ambiente cómodo y tranquilo. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 21 grados, manteniendo condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

En resumen, este miércoles en Ciudad Obregón predominará un día despejado, cálido y con viento ligero, sin alertas meteorológicas activas. Se espera que el resto de la semana continúe con condiciones similares, propias de la transición hacia un clima más templado en el sur del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui