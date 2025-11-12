¡Síguenos!
Bares y antros de Hermosillo sostienen que cumplen con medidas de seguridad y lineamientos oficiales

Según los integrantes de la Unión de Antros, Bares y Cantinas de Hermosillo, sus establecimientos cumplen con cada uno de los lineamientos

Aseguran que cumplen con medidas de seguridad y protocolos de protección civil Foto: Internet/Ilustrativa

Hermosillo, Sonora.- Los integrantes de la Unión de Antros, Bares y Cantinas de Hermosillo afirmaron que sus establecimientos cumplen con los lineamientos de seguridad y protección civil establecidos por las autoridades. 

Su dirigente, César Duarte, destacó que los cerca de 40 negocios afiliados mantienen una colaboración continua con dependencias municipales, estatales y federales para fortalecer la capacitación del personal y garantizar espacios seguros para los asistentes.

"A inicios de cada año se implementa una campaña de revalidación de permisos y actualización de protocolos internos, con el objetivo de cumplir con todos los dictámenes vigentes", afirmó.

Además, señaló que los locales llevan a cabo revisiones permanentes del funcionamiento de extintores, alarmas contra incendios y salidas de emergencia, buscando prevenir incidentes y brindar confianza a sus clientes y trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

