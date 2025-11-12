Cierran Mercado Municipal de Navojoa por riesgo de colapso; Protección Civil realiza inspección

Navojoa, Sonora.- El Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho' fue cerrado por riesgo de colapso e irregularidades en el cableado eléctrico; hasta el momento se sabe que estará cerrado por tiempo indefinido, ya que la noche de ayer martes 11 de noviembre Protección Civil Municipal suspendió las actividades en el inmueble.

De acuerdo a la Unión de Locatarios, las autoridades se reunieron con Protección Civil durante la noche de este martes y Sindicatura acordó el cierre, por desperfectos eléctricos, daños estructurales y faltas de prevención de seguridad. Hoy miércoles 12 de noviembre por la mañana, elementos de Protección Civil en Navojoa arribaron al Mercado Municipal para continuar con las inspecciones al inmueble, tras el cierre por riesgo de colapso.

Irma Aurora Gonzalez Agramon, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal de Navojoa, pidió la comprensión y apoyo de los locatarios para cancelar la manifestación rumbo al Palacio Municipal por el cierre del inmueble. Aseguró que la directiva ya se encuentra trabajando con el Gobierno Municipal para atender las observaciones de Protección Civil y poder reabrir lo más pronto posible.

#Sonora | Elementos de Protección Civil en Navojoa arribaron al Mercado Municipal para continuar con las inspecciones al inmueble, tras el cierre por riesgo de colapso ?? pic.twitter.com/dtdz4HGrmT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui