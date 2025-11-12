Clima Sonora HOY miércoles 12 de noviembre: ¡Precaución! Mañana FRÍA y tarde CALUROSA

Hermosillo, Sonora.- El sol volverá a dominar el cielo de Sonora este miércoles 12 de noviembre de 2025. Después de varios días frescos, el calor retomará fuerza en gran parte del estado, dejando una jornada despejada, seca y sin probabilidad de lluvias. Desde las primeras horas, el panorama luce estable, con amaneceres fríos en las zonas serranas y temperaturas que subirán de forma considerable conforme avance el día. ¡Aquí más detalles del clima en la entidad!

Así estará el clima en Sonora HOY miércoles 12 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Sonora tendrá un ambiente fresco por la mañana y caluroso durante la tarde, con viento del oeste y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 35 kilómetros por hora en algunos puntos del norte del estado.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda protección solar y mantenerse hidratado durante las horas de mayor radiación. Las primeras horas de este miércoles presentarán un ambiente fresco a templado, con valores cercanos a los 9°C en zonas altas de Nogales y Agua Prieta, donde incluso podrían presentarse ligeras heladas debido a la pérdida de calor nocturna.

En contraste, municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón amanecerán entre 17 y 18°C, con cielo completamente despejado y viento ligero. Durante la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 31 y 34°C en ciudades como Hermosillo, Caborca, Ciudad Obregón y Huatabampo, mientras que San Luis Río Colorado y Sonoyta alcanzarán cerca de 32°C.

En la costa, Puerto Peñasco mantendrá un ambiente más templado con 27°C, gracias a la influencia del mar. En la región serrana de Magdalena de Kino y Arivechi, el termómetro rondará los 30°C. El cielo se mantendrá completamente despejado en todo el estado, sin pronóstico de lluvias ni formación de nubes importantes. El viento soplará con rachas moderadas desde el oeste.

Al caer la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Las temperaturas descenderán hasta los 16 o 18 grados en el centro del estado, mientras que en el norte podrían registrarse valores de entre 10 y 12 grados. El cielo continuará despejado, lo que permitirá una noche tranquila, sin humedad y con vientos suaves. Será un cierre de jornada estable y sin condiciones adversas para la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui