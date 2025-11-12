¡Síguenos!
ExpoFest Cajeme 2025

Con precios de 20 y 10 pesos partirán seis rutas de camiones desde la ExpoFest Cajeme 2025

Del 14 al 30 de noviembre, cuatro salidas nocturnas de camiones desde la feria a distintas colonias, con boletos de $20 adultos y $10 niños

Traslados nocturnos seguros en ExpoFest Cajeme 2025: 6 rutas disponibles Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez / Edición: Juanfra Tolano

Ciudad Obregón, Sonora.- Para asegurar traslados nocturnos de las familias que acudan a la ExpoFest Cajeme 2025, son seis las rutas de camiones que saldrán desde el exterior de las instalaciones de la feria y con precios de 20 pesos por adulto y 10 pesos por niño.

Del 14 al 30 de noviembre se realizará la feria, para lo que fueron programadas cuatro salidas de esos camiones, siendo a las 22:30, a las 00:00, a las 01:30 y a las 02:00 horas.

La ruta especial 1 irá hacia Villas del Rey, Casa Blanca y Montecarlo, la 2 hacia Aves del Castillo, Russo Vogel, Las Palmas y Nueva Palmira, la 3 saldrá hacia Villa Fontana, Valle Dorado, Villas del Trigo y Misión del Real, la 4 para la Benito Juárez, Campanario, Real de Sevilla y Las Haciendas, la 5 hacia la Cajeme, Beltrones y Pioneros, mientras que la 6 irá a Villa Bonita, Alameda, Villa California y universidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui

