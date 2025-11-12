Despliegan a 200 policías estatales en Hermosillo para reforzar la seguridad durante el Buen Fin

Hermosillo, Sonora.- Alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora, serán destinados para el operativo especial de seguridad en el Buen Fin en Hermosillo, confirmó su comandante José Guadalupe Martínez Lavariega.

Los elementos destinados a este operativo especial, narró Martínez Lavariega, coordinarán acciones en casos de traslados de cantidades grandes de efectivo, combates al robo, extorsiones y asaltos.

"En el caso de las plazas comerciales mantenemos presencia; en caso de que requieran algún tipo de asistencia, acérquense a los elementos con toda la confianza. Tenemos comunicación directa con C5. Este operativo, además del esfuerzo físico en calle de las diferentes corporaciones, también tiene un respaldo de todas las instituciones de seguridad", detalló el comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

En total serán 1200 policías que resguardarán en el operativo especial del Buen Fin en todo Sonora, que se enfocarán en tiendas departamentales y plazas comerciales.

El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre en todos los municipios de Sonora, con la participación de más de 50 mil negocios que ofrecerán descuentos en su productos.

Fuente: Tribuna del Yaqui