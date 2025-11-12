Harfuch informa sobre red de LAVADO DE DINERO que operaba en CASINOS de Sonora y otros estados

Ciudad de México.- Este miércoles 12 de noviembre, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal compartió detalles sobre el desmantelamiento de una red de lavado de dinero vinculada a 13 casinos, ubicados en ocho estados de la República Mexicana. Entre estos se nombró al estado de Sonora, gobernado por Alfonso Durazo Montaño.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, detalló desde Palacio Nacional que estas investigaciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de frenar las operaciones financieras ilícitas que afectan al sistema bancario nacional.

13 casinos desmantelados: ¿Cómo operaba la red financiera irregular?

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, el titular de Seguridad Federal explicó que la investigación permitió detectar establecimientos físicos y digitales que realizaban movimientos de dinero sin sustento legal. Entre los estados involucrados se encuentran:

Sonora

Baja California

Sinaloa

Jalisco

Nuevo León

Estado de México ( Edomex )

) Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Las autoridades identificaron que los casinos realizaban simulaciones fiscales y operaciones con declaraciones en ceros, además de dispersar recursos entre empresas filiales y cuentas internacionales. Algunos de los flujos financieros detectados provenían o tenían como destino Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificación sobre su procedencia, señaló el secretario.

En esta misma intervención, García Harfuch precisó que la red también incluía casinos digitales y plataformas tecnológicas no reguladas, donde se procesaban pagos en línea hacia países como Malta y los Emiratos Árabes Unidos. Estos movimientos se realizaban fuera del marco de la supervisión financiera mexicana, lo que incrementó el riesgo de que fueran utilizados para ocultar recursos ilícitos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación ya analiza los posibles delitos fiscales y de evasión tributaria asociados a estas operaciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisó el funcionario.

Sonora entre los estados con casinos clausurados

Aunque las autoridades no han revelado los nombres de los establecimientos involucrados en estos ilícitos, confirmaron que varios casinos en Sonora y Baja California fueron cerrados temporalmente por incumplir las disposiciones legales. Además, se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones y el cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales que operaban fuera de la ley.

En Sonora, fuentes estatales confirmaron que la investigación está en curso y que se trabaja con la UIF para rastrear los flujos financieros detectados en la región.

El titular de la SSPC destacó la colaboración con agencias internacionales, entre ellas FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la detección de movimientos ilícitos transnacionales.

El caso también reavivó el debate sobre la regulación de las apuestas digitales, un tema que el Gobierno Federal ya analiza como parte de una próxima reforma a la Ley de Casinos, impulsada por la presidenta Sheinbaum, para regular y supervisar las plataformas de apuestas en línea.

