Pronóstico del tiempo en Hermosillo HOY miércoles 12 de noviembre: Mañana fresca y tarde cálida

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá este miércoles 12 de noviembre de 2025 con un clima estable, dominado por el sol y temperaturas agradables durante las primeras horas. Conforme avance el día, se espera un aumento gradual del calor, típico de la capital sonorense en esta temporada, aunque sin condiciones extremas ni probabilidad de lluvia. ¡Aquí más detalles del tiempo!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos de The Weather Channel, la jornada se caracterizará por un cielo completamente despejado, vientos moderados y una sensación térmica que oscilará entre los 18 y 32°C. Será un día ideal para realizar actividades al aire libre. El cielo se mantendrá despejado desde el amanecer, con vientos provenientes del noreste que irán de nueve a 17 kilómetros por hora, lo que aportará una ligera sensación de movimiento en el aire.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: CAMe

El índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo (nivel 0) durante la madrugada y el inicio de la mañana, por lo que no será necesario el uso de protector solar en esas horas. No obstante, conforme avance la mañana y el sol se eleve, el ambiente comenzará a volverse más cálido, con temperaturas que hacia las 9:00 horas alcanzarán los 24°C, bajo un sol radiante y cielo despejado. Hacia el mediodía, Hermosillo vivirá un aumento notable de la temperatura.

Alrededor de las 11:00 horas, se prevén 29°C, con una sensación térmica de 28 grados y vientos suaves del este, entre cuatro y 20 kilómetros por hora. El punto máximo de calor se registrará cerca de las 14:00 horas, cuando el termómetro llegue a los 32°C. El sol brillará con fuerza y el índice UV alcanzará niveles medios (tres a cuatro), por lo que se recomienda usar bloqueador solar con FPS entre 6 y 10 si se permanece mucho tiempo al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas descenderán gradualmente. Para las 20:00 horas, se pronostican 26°C, con una sensación térmica similar y viento del suroeste entre 10 y 23 kilómetros por hora. El cielo permanecerá completamente despejado, sin indicios de humedad ni nubosidad. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 23°C, con brisa ligera del noroeste.

El ambiente nocturno será templado y tranquilo, ideal para actividades al aire libre o reuniones familiares, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)