¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
impuestos

Secretaría de Hacienda de Sonora ofrece descuentos del 100% en recargos de impuestos por el Buen Fin

Con la campaña 'El tiempo corre, ahorita es cuando. Dile adiós a los recargos', la Secretaría de Hacienda invita a aprovechar los descuentos

Secretaría de Hacienda de Sonora ofrece descuentos del 100% en recargos de impuestos por el Buen Fin
Los pagos pueden realizarse en las agencias y subagencias fiscales Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Desde el 1 de noviembre está vigente la campaña 'El tiempo corre, ahorita es cuando. Dile adiós a los recargos', mediante la cual, la Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del 100 por ciento en recargos por concepto de impuestos y derechos estatales.

El subsecretario de Ingresos, Jorge Iván de la Rosa, recordó que los beneficios aplican a adeudos como revalidación de placas vehiculares, licencias de alcoholes, impuesto sobre nómina y concesiones de transporte público, entre otros.

No dejen pasar este momento. El tiempo corre, ahorita es cuando. Aprovechen estos beneficios diseñados para apoyar la economía familiar y empresarial", indicó.

Para mayor facilidad, los pagos pueden realizarse en línea a través del portal hacienda.sonora.gob.mx, en bancos y comercios participantes, o directamente en cualquiera de las 27 agencias y subagencias fiscales del estado. También está disponible la opción de pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente, al teléfono 800 312 7011 o vía WhatsApp al 662 316 9734.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.