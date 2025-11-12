Secretaría de Hacienda de Sonora ofrece descuentos del 100% en recargos de impuestos por el Buen Fin

Hermosillo, Sonora.- Desde el 1 de noviembre está vigente la campaña 'El tiempo corre, ahorita es cuando. Dile adiós a los recargos', mediante la cual, la Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del 100 por ciento en recargos por concepto de impuestos y derechos estatales.

El subsecretario de Ingresos, Jorge Iván de la Rosa, recordó que los beneficios aplican a adeudos como revalidación de placas vehiculares, licencias de alcoholes, impuesto sobre nómina y concesiones de transporte público, entre otros.

No dejen pasar este momento. El tiempo corre, ahorita es cuando. Aprovechen estos beneficios diseñados para apoyar la economía familiar y empresarial", indicó.

Para mayor facilidad, los pagos pueden realizarse en línea a través del portal hacienda.sonora.gob.mx, en bancos y comercios participantes, o directamente en cualquiera de las 27 agencias y subagencias fiscales del estado. También está disponible la opción de pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente, al teléfono 800 312 7011 o vía WhatsApp al 662 316 9734.

?El tiempo corre...

uD83DuDCA8 ¡Ahorita es cuando!, dile adiós a los recargos.



Dile adiós a los recargos y aprovecha el 100% de descuento en impuestos y derechos estatales.#TierraDeOportunidades pic.twitter.com/TCEC2bO7Wi — Secretaría de Hacienda (@hacienda_sonora) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui