Sin defunciones por dengue en Sonora; Secretaría de Salud fumiga 154 mil hectáreas para prevenir y controlar el mosquito

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones para prevenir y controlar el dengue, la Secretaría de Salud ha realizado jornadas de fumigación durante este año en más de 154 mil hectáreas en todo el estado. En total se intervinieron 283 localidades de distintos municipios, con más de 52 mil litros de insecticida.

Las brigadas del Programa de Vectores realizaron labores de fumigación en zonas urbanas y rurales con mayor presencia del mosquito transmisor. A partir de octubre, las acciones se reforzaron en Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Navojoa y comunidades yaquis, con el apoyo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), donde se intervinieron más de 75 mil hectáreas adicionales.

Entre las localidades atendidas destacan Vícam, Pótam, Bácum, Guásimas y Ciudad Obregón, donde se realizaron hasta cuatro aplicaciones en las zonas de mayor riesgo. Las brigadas de salud continúan con labores preventivas en comunidades con presencia activa del mosquito, priorizando los municipios del sur y centro del estado.

La Secretaría de Salud informó que las fumigaciones tienen efectos temporales, ya que solo eliminan a los mosquitos adultos que están volando en el momento de la aplicación. Por ello, la medida más efectiva para prevenir el dengue es la limpieza de patios y el retiro del agua acumulada en recipientes, macetas, floreros, así como colocar tapas a tinacos, cubetas y cualquier objeto que pueda servir como criadero.

La fumigación es una medida complementaria, pero el control real del mosquito depende de la participación de la ciudadanía para mantener sus hogares y entornos libres de agua estancada.

uD83EuDD9F El dengue se previene con acciones sencillas: mantén tu patio limpio, elimina recipientes con agua, usa repelente y coloca mosquiteros.



La prevención está en nuestras manos: eliminando criaderos cuidamos la salud de todas y todos.



uD83DuDCAA #SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/rNqrQd4o1x — Salud Sonora (@ssaludsonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui