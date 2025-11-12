Suspenden el Mercado Municipal de Navojoa, anuncian operativo por Buen Fin y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. En la edición de este miércoles, conoce porqué Protección Civil suspendió el Mercado Municipal de Navojoa.
Mil 600 agentes vigilarán el estado por Buen Fin
José Martínez, coordinador general de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), informó que mil 600 agentes participarán en todo el estado durante los operativos por el Buen Fin. El funcionario también hizo un llamado a la población para reportar cualquier situación de peligro o riesgo al 911.
Mujer golpea a su bebé de 10 meses en Guaymas
Se reportó la detención de una mujer en Guaymas que presuntamente intentó matar a golpes a su bebé de 10 meses. Los hechos ocurrieron en la colonia Popular el pasado fin de semana y ha trascendido que por fortuna, el mejor se encuentra estable y en resguardo del DIF Municipal
Suspenden el Mercado Municipal de Navojoa
Elementos de Protección Civil en Navojoa suspendieron las actividades en el Mercado Municipal debido al riesgo de colapso. La presidenta de la Unión de Locatarios, Irma Aurora Gonzalez Agramon, pidió la comprensión y apoyo de los locatarios, señalando que ya estaban trabajando en atender las recomendaciones para poder realizar la reapertura.
Fuente: Tribuna del Yaqui