Techo de Canaco Navojoa está en riesgo de colapso; requiere más de 3 mdp en inversión

Navojoa, Sonora.- Las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) son un icono representativo del municipio de Navojoa; sin embargo, el histórico edificio también representa un riesgo para los agremiados y sus visitantes, debido a que los techos de más de 100 años de antigüedad corren el riesgo de colapsar.

Adrián Islas Velderrain, presidente de Canaco Navojoa, informó que ya se cuenta con un dictamen especializado, el cual fue realizado en colaboración con la Universidad de Sonora (Unison), sin embargo, los trabajos de rehabilitación no han podido iniciar debido al alto costo de la inversión.

Hicimos una colaboración junto con la Universidad de Sonora, campus Navojoa; ellos, antes de hacer algún movimiento, quisimos buscar algún tipo de dictamen de una persona especializada y en este caso nos apoyamos con la Unison Navojoa… Estamos estimando una inversión cercana a los tres millones de pesos (mdp); se tirará el techo por completo, pero queremos que nos dure otros 100 años", afirmó.

El histórico edificio está ubicado en la esquina de la Calle Pesqueira y el Bulevar Álvaro Obregón; el cual es uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad, con fecha de inauguración en 1921, será sometido a una restauración significativa que requiere una inversión superior a los tres millones de pesos.

