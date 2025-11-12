VIDEO: Tras suspensión de Protección Civil: Mercado Municipal de Ciudad Obregón reabre sus puertas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber sido suspendido por parte de Protección Civil Municipal, el Mercado Municipal de Ciudad Obregón, el conocido como Mercajeme, reabrió sus puertas este miércoles 12 de noviembre. Cabe señalar que fue el pasado 10 de noviembre cuando las autoridades municipales decidieron suspender las operaciones, después de que no se cumplía con ciertas regulaciones.

Las autoridades tomaron la decisión de suspender operaciones señalando fallas en algunas instalaciones eléctricas, así como unas mangueras para las salidas de agua. También el otro principal problema era la invasión de pasillos y el acumulamiento de mercancía que impedía el paso a los compradores.

Luis Antonio García, administrador de Mercajeme, señaló para TRIBUNA que, tras hacer una serie de correcciones, están listos para recibir al público como se merecen. "Vino Protección Civil y nos hizo algunas observaciones que sí se tenían que cumplir, como es el reacomodo de la mercancía para brindarle mayor seguridad a la ciudadanía, así como otros detalles que ya está viendo cada locatario en lo particular".

Se reiteró que el evento del inicio del Buen Fin 2025 se realizará en las instalaciones del Mercajeme; cabe señalar que el inmueble también está en proceso de un cambio de imagen de la fachada exterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui