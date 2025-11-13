Alerta por ciberataque a empresa sonorense; autoridades advierten riesgo de fuga de 68 GB de datos

Hermosillo, Sonora.- Según el grupo Sonora Cibersegura, son varias las empresas sonorenses que han sido víctimas de ciberdelincuentes en diversos tipos de delitos. La iniciativa civil enfocada en fomentar la cultura y educación digital para la prevención de esos delitos señala que la empresa sonorense Fundidora de Cananea S.A. de C.V. fue víctima del grupo cibercriminal de ransomware denominado Qilin, el mismo que afirma tener en su poder 68 GB de información.

Sonora Cibersegura explicó que ese ataque cibernético afectó a Itson y toda su información fue encriptada, impidiendo que se pueda acceder a ella.

Les piden un pago de rescate para liberar su información y, en caso de no pagar, será puesta en venta al mejor postor o, en su defecto, se verá expuesta para que cualquier persona la pueda descargar", comentó el especialista en seguridad cibernética José Manuel Acosta.

El director de Sonora Cibersegura dijo a TRIBUNA que, así como la empresa Fucasa, existen otras que han sufrido ese y otro tipo de ciberataques por grupos de cibercriminales que han estado poniendo en jaque a empresarios y a las mismas autoridades.

Otros ataques

Actualmente, el portal del Ayuntamiento de Cajeme continúa con problemas luego de que en agosto de este 2025, mientras que el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) había sufrido en junio del 2024 un ciberataque similar, además de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, también en 2024.

"Existe una creciente amenaza del cibercrimen contra nuestro sector productivo, lo que es un recordatorio urgente para todas las empresas para fortalecer sus defensas digitales de inmediato", apuntó. 68 gigabytes de datos de la empresa Fucasa fueron afectados y se encuentran en riesgo de ser difundidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui