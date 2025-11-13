Alfonso Durazo entrega proyecto de presupuesto 2026 para Sonora; no hay nuevos impuestos

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico 2026, esto a través de los secretarios de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y de Hacienda, Carlos Hernández Cordero. De acuerdo con lo compartido por el Gobierno de Sonora, este presupuesto está diseñado con un enfoque social, responsable y de disciplina fiscal, atendiendo los ejes prioritarios para el desarrollo sostenible de la entidad.

La propuesta de presupuesto es de 92 mil 571 millones de pesos, lo que equivale a un incremento nominal de 3.8 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2025. Entre los rubros a destacar se encuentra el de la inversión pública, la cual alcanzará tres mil 944 millones de pesos, el nivel más alto de los últimos cinco años, con un total de 502 acciones en los 72 municipios del estado, garantizando cobertura territorial completa.

Además, se informó que se destinarán 667 millones de pesos para 156 acciones en materia hídrica en 60 municipios, enfocadas en garantizar acceso al agua, ampliar cobertura y enfrentar los efectos de la sequía. El presupuesto también considera 940 millones de pesos para rehabilitación y modernización de carreteras, incluyendo el tramo estratégico Hermosillo–Bahía de Kino, clave para fortalecer cadenas productivas, movilidad y turismo.

Al ser entregado por el Congreso de Sonora, el paquete fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Elia Sallard Hernández, junto a los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias de la LXIV legislatura, quienes habrán de analizar la propuesta y, en su caso, aprobarla.

En un boletín informativo se destaca que el Paquete Económico 2026 por primera vez se alinea desde su planeación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, integrando proyectos como la recuperación del Bosque Urbano La Sauceda, parques, áreas deportivas y la continuidad de los malecones de Guaymas y Empalme, motores de cohesión social y desarrollo económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui