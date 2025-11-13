Ayuntamiento de Navojoa solicitará un crédito de 32 mdp para poder brindar los servicios públicos

Navojoa, Sonora.- Durante sesión de Cabildo se aprobó la solicitud de un nuevo préstamo financiero por hasta 32 millones de pesos (mdp) para que el Ayuntamiento de Navojoa pueda cumplir con sus compromisos financieros de fin de año. Las autoridades precisaron que al menos 25 mdp serán utilizados para el pago de aguinaldos, mientras que el resto será destinado para la operatividad del municipio.

Marco Antonio Sánchez Acosta, regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, aseguró que, debido a los gastos imprevistos, así como a la adquisición de maquinaria, el municipio se verá obligado a solicitar un financiamiento para poder continuar brindando los servicios públicos.

En nuestro proyecto, va a ser necesario recurrir al financiamiento de corto plazo de hasta 32 mdp que nos permitan terminar el año cubriendo puntualmente las prestaciones laborales de los trabajadores y mantener en operación de forma adecuada la prestación de servicios que el municipio debe brindar a la ciudadanía", explicó el edil.

Por su parte, la tesorera municipal, María del Rosario Santiago Vizcarra, detalló que esta urgencia financiera ya estaba prevista desde la elaboración del Presupuesto de Ingresos el año pasado, cuando se presupuestó la contratación de créditos por hasta 66 mdp.

De los cuales nosotros hemos hecho uso de solo dos créditos, uno de 10 mdp, el cual se utilizó para la compra de camionetas para el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), y el otro es un crédito de cinco mdp para la compra de maquinaria… Por lo que eso nos deja la posibilidad de solicitar hasta 50 mdp más", puntualizó.

