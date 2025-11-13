Carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes se entregará en diciembre: Máximo Moscoso

Hermosillo, Sonora.- La nueva carretera que conduce de Bavispe a Nuevo Casas Grandes quedará concluida entre el 20 y el 30 de diciembre y presenta, actualmente, un avance del 75 por ciento, afirmó el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Sonora, Máximo Moscoso.

En conferencia de prensa, precisó que se invirtieron en este proyecto millones de pesos y solo hacen falta 18 kilómetros de la carretera que deberán entregar entre el 20 y el 30 de diciembre.

Máximo Moscoso dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregará la carretera de forma oficial, entre el 20 y el 30 de diciembre, debido a que las empresas que la construyeron se comprometieron a terminarla en ese periodo de tiempo. Máximo Moscoso señaló que el proyecto de la carretera comenzó en el mes de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui