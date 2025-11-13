Ciudad Obregón: Padres y escuela financian fumigación tras casos de dengue por falta de respuesta oficial

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de no encontrar eco por parte de las autoridades correspondientes a la solicitud de fumigación a la Escuela Secundaria Número 4 'José L. Guerra', la dirección del plantel se coordinó con los padres de familia para poder cubrir el costo particular de ese servicio.

Fue ante la preocupación por la existencia de varios casos confirmados de dengue, según docentes, que se tomó la decisión de agilizar esa medida preventiva. "Yo creo que no tenemos que esperar, lamentablemente, pérdidas que después se van a lamentar, y esto se tiene que atender lo más rápido posible", dijo el maestro Israel Gálvez.

Sin precisar el monto pagado por el servicio particular de fumigación, se confirmó que fue un pago compartido entre la dirección de la escuela y la sociedad de padres de familia.

Hace más de un mes que tenemos solicitando a las diferentes dependencias como la SEC y al ayuntamiento que nos ayudaran con eso porque la verdad es muchísimo mosco en las aulas", apuntó.

Aproximadamente 800 estudiantes, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino, asisten diariamente a la escuela secundaria José L. Guerra.

Padres de familia piden a las autoridades fumigación en escuela del 410

Durante las primeras horas de este jueves, padres de familia de la Escuela Primaria Juan Maldonado, ubicada en la colonia Sóstenes Valenzuela, mejor conocida como 410, se manifestaron en las afueras del plantel para solicitar la fumigación de la mencionada institución educativa.

De acuerdo a madres de familias de dicha institución educativa, se han registrado alrededor de tres casos de dengue y al parecer podrían confirmarse dos más.

Al respecto, Aracely Maldonado destacó que desde el pasado mes de octubre, se le entregó a las autoridades municipales un oficio por medio del cual se hacía la petición de que se llevaran a cabo labores de fumigación.

La preocupada madre de familia comentó que a los alrededores del plantel hay encharcamiento y artículos u objetos que pueden almacenar agua y fungir como criadero de mosquitos y potencializar el riesgo para la salud no solo de los menores, sino para los habitantes del mencionado sector. Tres casos de dengue se han detectado en la Escuela Juan Maldonado de la 410; se vuelve necesaria la fumigación.

Fuente: Tribuna de Yaqui