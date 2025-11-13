Ciudad Obregón tendrá un JUEVES soleado sin LLUVIAS: Clima en Sonora HOY 13 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 13 de noviembre de 2025, Ciudad Obregón vivirá una jornada típicamente cálida, con cielos completamente despejados desde las primeras horas del día. Si tienes actividades al aire libre o planeas salir durante la tarde, será importante mantenerte hidratado y usar protector solar, ya que las temperaturas alcanzarán su punto más alto a mediodía. ¡Aquí el reporte del clima de hoy completo!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado The Weather Channel, el clima en Ciudad Obregón permanecerá estable durante toda la jornada, con vientos ligeros y un ambiente que irá de fresco a caluroso conforme avance el día.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY. Foto: Conagua

El amanecer en Ciudad Obregón traerá un cielo despejado y temperaturas agradables, con registros de entre 17 y 19°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de cinco a 10 kilómetros por hora, manteniendo el ambiente tranquilo.

El índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo en las primeras horas, por lo que no se requiere protección solar antes de las 8:00 de la mañana.

Con el paso de las horas, el termómetro comenzará a elevarse hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando se espera una temperatura de 33°C, con sensación térmica cercana a 31°C. El cielo se mantendrá totalmente despejado y soleado, con vientos suaves provenientes del suroeste, entre ocho y 22 kilómetros por hora. El índice UV subirá a un nivel medio (cinco), por lo que se recomienda usar protector solar y mantenerse a la sombra durante los momentos de exposición directa al sol.

Al caer la tarde, el calor comenzará a disminuir gradualmente. Hacia las 5:00 de la tarde, la temperatura bajará a 29°C, y ya para la noche se mantendrá entre 21 y 23 grados. El cielo seguirá despejado, sin probabilidad de lluvia, y los vientos se tornarán más suaves, provenientes del oeste y luego del sureste, con velocidades de entre uno y 21 kilómetros por hora.

La sensación térmica será ligeramente más fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre. El índice UV volverá a niveles bajos (cero), por lo que ya no será necesario el uso de protector solar.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)