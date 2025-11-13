Clima en Sonora HOY 13 de noviembre: Mañana con BAJAS temperaturas y tarde CALUROSA

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora mantendrá condiciones estables este jueves 13 de noviembre de 2025, con mañanas frescas y tardes cálidas que invitan a tomar precauciones al salir de casa. Aunque el ambiente será mayormente despejado, las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde podrían sentirse marcadas, especialmente en municipios del norte y la sierra. ¡Aquí el pronóstico del tiempo íntegro!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, durante las primeras horas del día el cielo permanecerá despejado en la mayor parte del estado, con un ambiente fresco a templado en las zonas urbanas y más frío en las regiones serranas. Las temperaturas mínimas rondarán los 12°C en municipios como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García, donde se prevén posibles heladas ligeras en las zonas más altas.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a subir rápidamente, alcanzando entre 27°C y 30°C hacia el mediodía en el norte del estado, mientras que en la capital, Hermosillo, se espera una máxima de 32°C, con cielos mayormente despejados y viento del noreste de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Por la tarde, el ambiente se tornará cálido en casi todo el territorio sonorense, destacando temperaturas de 33°C en Ciudad Obregón y Huatabampo, y de 32°C en Guaymas, Caborca y Villa Pesqueira.

Estas condiciones reflejan la estabilidad atmosférica que domina la región, sin probabilidades de lluvia para hoy. En contraste, la zona norte y las regiones serranas, como Magdalena de Kino y Arivechi, mantendrán un clima más templado, con máximas que oscilarán entre los 27 °C y 30 °C. En la franja costera, municipios como Puerto Peñasco registrarán valores de alrededor de 27°C, acompañados por nubes dispersas y brisas suaves procedentes del oeste.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado en todo el estado, con un descenso gradual en la temperatura. En Hermosillo, se prevé que el termómetro baje hasta los 17 °C, mientras que en el norte y oriente podrían registrarse mínimas de entre 12 °C y 15 °C.

El viento predominante será del oeste, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y algunas rachas de hasta 35 kilómetros por hora en zonas abiertas. El índice UV alcanzará niveles medios durante el mediodía, por lo que se recomienda utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)