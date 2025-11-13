Clima en Sonora: Pronóstico para HOY JUEVES por la NOCHE; ¿se esperan LLUVIAS?

Hermosillo, Sonora.- Para este jueves 13 de noviembre de 2025, es ideal que conozcas el pronóstico del clima en Sonora para saber si lloverá la noche de hoy en el municipio en el que vives, por lo que TRIBUNA te presenta el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el reporte nocturno de la Conagua, para esta noche la corriente en chorro subtropical originará cielos parcialmente nublados sobre el noroeste, norte y noreste de Sonora, pero sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas podrían variar entre 30 y 35°C en los valles de la entidad. Cabe señalar que para este sábado, 15 de noviembre, se tendrá la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, que, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras y un marcado descenso de las temperaturas.

Para este día, el sábado 15 de noviembre, sí se podrían presentar chubascos y lluvias ligeras a moderadas acompañadas de descargas eléctricas en Sonora. Así mismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa. Estas ligeras lluvias se podrían registrar entre 5 y 25 milímetros (mm).

¿Dónde sí lloverá esta noche de jueves 13 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante esta noche y madrugada del viernes 14 de noviembre, un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en interacción con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo (sur) y lluvias muy fuertes en Campeche (este).

De igual forma, un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México, Morelos y Guerrero.

En https://t.co/R8Yan9wj3l puedes consultar las condiciones del tiempo para esta noche y mañana en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que las determinan pic.twitter.com/Nm97VECesC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua