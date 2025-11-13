Clima Hermosillo HOY 13 de noviembre: Cielo nublado, sin LLUVIAS y ambiente caluroso

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 13 de noviembre, Hermosillo amanecerá con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco, ideal para quienes inician el día temprano. Sin embargo, conforme avance la jornada, las temperaturas subirán hasta superar los 30°C, por lo que será importante mantenerse hidratado y usar protector solar si se planea pasar tiempo al aire libre. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal The Weather Channel, el clima en la capital de Sonora se mantendrá estable, sin lluvias y con nubes dispersas durante gran parte del día. El viento será leve, con ráfagas suaves del noreste y del oeste, mientras que el índice UV alcanzará niveles medios al mediodía, lo que podría representar un riesgo leve de exposición prolongada al sol.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Al amanecer, Hermosillo tendrá temperaturas cercanas a los 18°C y un cielo de nubes y claros. Las condiciones serán tranquilas, con vientos ligeros del noreste de entre seis y 12 kilómetros por hora. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el clima cambiará gradualmente hacia un ambiente más caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 32°C, aunque la sensación térmica rondará los 30 grados.

El cielo se mantendrá con nubes dispersas, sin probabilidad de lluvia, y el viento soplará desde el oeste con una velocidad promedio de seis a 21 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio (cuatro a cinco), por lo que se recomienda usar protector solar y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 15:00 horas.

Hacia el anochecer, el calor comenzará a disminuir de forma gradual. Para las 20:00 horas se espera una temperatura de 26°C, con cielos totalmente despejados y una sensación térmica igual. El viento soplará con suavidad desde el oeste, entre 10 y 18 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación más fresca. Ya para las 23:00, el termómetro marcará 23 grados, con un ambiente estable y sin nubosidad.

El índice UV caerá a nivel bajo (cero), y el clima será ideal para quienes aprovechan la noche para caminar, hacer ejercicio o salir a cenar. ¡Disfruta tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)