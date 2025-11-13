Comerciantes de Huatabampo se capacitan con Protección Civil para evitar cierres

Huatabampo, Sonora.- Tras la ola de cierres a comercios en el sur de Sonora por instrucciones de Protección Civil, el Consejo Empresarial del Mayo (Cemac) convocó a los comerciantes de Huatabampo a un curso de capacitación para mejorar las medidas de prevención en sus establecimientos.

Elly Angelina Alcalá Valdez, presidenta del Cemac, informó que el objetivo de la reunión es brindar información y orientación preventiva urgente a los comerciantes locales; esto para fortalecer la seguridad en los establecimientos y prevenir algún riesgo que pueda afectar la integridad de las personas y el patrimonio de sus familias, por un posible cierre en caso de no cumplir los lineamientos de seguridad.

Durante este encuentro se abordaron los lineamientos y recomendaciones necesarias para evitar cierres preventivos por falta de medidas de seguridad, así como las acciones conjuntas que permitan garantizar un entorno seguro para todos", explicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui