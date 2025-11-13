Explota transformador cerca de preescolar, detienen a directivo de Tufesa y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si durante las últimas horas te mantuviste alejado de la información, llegaste al mejor lugar porque TRIBUNA tiene para ti un resumen de los acontecimientos más interesantes en el estado durante este 13 de noviembre. En la edición de este jueves del Tribuna Top 3 Sonora, conoce los detalles sobre la explosión de otro transformador en la ciudad Hermosillo, ahora muy cerca de un jardín de niños.

Trailero muere en brutal accidente al norte de Sonora

Se registró un fatal accidente en el kilómetro 104 de la carretera Ímuris–Cananea la noche del miércoles 12 de noviembre. En el choque, participaron al menos tres tractocamiones y uno de los choferes falleció en el mismo lugar debido a que no superó las lesiones.

Detienen a directivo de Tufesa por camionazo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que el director jurídico de Tufesa, Luis Fernando 'N', había sido detenido por haber mentido en su declaración, ya que dio el nombre de un chofer que no estuvo en el 'camionazo' que dejó siete muertos en la carretera Guaymas-Hermosillo durante el pasado mes de octubre.

Evacúan preescolar por explosión de transportador

La mañana de este jueves, se generó gran alarma por la explosión de un transformador en la colonia Olivares de Hermosillo, muy cercano a un jardín de niños. El llamado de emergencia ocasionó la evacuación de más de 40 menores del preescolar Burbujas, así como de una estancia de adultos.

