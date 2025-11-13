Inicia Buen Fin en Ciudad Obregón; SSPM implementa operativo de seguridad

Ciudad Obregón, Sonora.- Con buenas expectativas, la mañana de este jueves dio inicio el programa Buen Fin que se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de noviembre, días durante los cuales establecimientos comerciales dedicados a la venta de todo tipo de productos estarán aplicando descuentos de entre el 10 y el 60 por ciento.

En el inicio del evento denominado el fin de semana más barato del año, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CanacoServyTur), Gustavo Cárdenas García, destacó que estas fechas son unas de las más esperadas del año por los comerciantes y prestadores de servicios de Ciudad Obregón.

El líder de los comerciantes en la localidad hizo un llamado a la población en general a realizar compras inteligentes, aprovechar las ofertas, consumir en los comercios locales y hacer buen uso de las tarjetas de crédito, particularmente en lo que respecta a las compras a meses sin intereses.

Cabe destacar que debido a que, se espera una gran afluencia de visitantes durante el fin de semana en el primer cuadro de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) implementó un operativo de seguridad a fin de salvaguardar la integridad física de los consumidores.

