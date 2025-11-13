Locatarios piden al gobernador Alfonso Durazo apoyo para la reapertura del Mercado Municipal en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Locatarios del Mercado Municipal de Navojoa envían un mensaje al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, para que la reapertura del parian se realice lo más pronto posible.

"Como la sabemos todos, el inmueble le pertenece al municipio, es un bien público y están haciendo todo de su parte, pero sí le hacemos un llamado al señor gobernador para que por favor nos haga una visita; queremos verlo y platicar con él", afirmó Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal.

La líder de los comerciantes señaló que actualmente las solventaciones de los requisitos por parte de Protección Civil van a buen ritmo, ya que actualmente se encuentra una cuadrilla trabajando en la cuestión del cableado eléctrico, así como la señalización de rutas de evacuación y la instalación de extintores.

Todo se está cumpliendo de manera paulatina, conforme a las observaciones que nos hicieron. En cuanto tengamos todo en regla, se llamará a Protección Civil Estatal para que verifique y autorice la apertura", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui