¿Quién es César Iván Sandoval? alcalde morenista de SLRC al que EU le revocó la visa

San Luis Río Colorado, Sonora.- César Iván Sandoval Gámez, presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, fue notificado este jueves 13 de noviembre sobre la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos. El hecho ocurrió mientras intentaba cruzar la frontera hacia Arizona a través del puerto de entrada de San Luis, en un suceso que genera controversia por las implicaciones que tiene para la administración de una ciudad fronteriza.

Según la información confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el alcalde se trasladaba en un vehículo oficial del Ayuntamiento y utilizaba el carril de cruce rápido Sentri. Viajaba acompañado por Paolo Navarro, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas). Sin embargo, solo Sandoval Gámez fue requerido para una inspección secundaria.

Durante este procedimiento, fue retenido temporalmente por los agentes, quienes, según los informes, le informaron que su documento migratorio quedaba sin validez. Hasta el momento, las agencias federales estadounidenses no han emitido una declaración oficial que detalle los motivos específicos que fundamentaron esta decisión. Por su parte, el alcalde dijo desconocer las razones, pero aclaró que no existen investigaciones en su contra.

La revocación de su visa representa una limitación para la gestión del edil, dada la estrecha interdependencia económica, social y de seguridad que existe entre San Luis Río Colorado y su ciudad vecina en Arizona.

Perfil político y trayectoria

César Iván Sandoval Gámez, de 53 años de edad, asumió la alcaldía en 2024, representando al partido Morena, para un periodo que concluirá en 2027. Nacido el 8 de septiembre de 1972, su trayectoria política se ha forjado desde las bases del movimiento de la Cuarta Transformación en Sonora. Previo a su cargo como alcalde, desempeñó diversas funciones de carácter organizativo y electoral, como la promoción y coordinación de campañas en San Luis Río Colorado.

Así como responsabilidades en logística, fiscalización y gestión de medios en contiendas estatales. Su labor como asistente de coordinación en comités de colonia y su activa participación territorial fueron fundamentales para consolidar su posición dentro de la estructura local de Morena. Una de sus responsabilidades más significativas fue su rol como promotor de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el estado, lo que reforzó su visibilidad política.

En cuanto a su formación, realizó estudios en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). En el ámbito personal, está casado con Antonia Montenegro Aragón, quien actualmente preside el sistema DIF Sonora, lo que vincula su gestión a las actividades de asistencia social a nivel estatal.

