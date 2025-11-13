Realizan en Caborca el Primer Clúster de Construcción y Vivienda con más de 30 stands

Caborca, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre empresas, proveedores e instituciones del sector, este jueves 13 de noviembre se inauguró en Caborca el Primer Clúster de Construcción y Vivienda, un evento que busca impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo económico de la región.

En representación del presidente municipal Abraham 'El Cubano' Mier, estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Moreno y la síndico municipal, María Teresa de Jesús Rocha, quienes encabezaron el recorrido inicial por los más de 30 stands instalados en el estacionamiento del Estadio de Béisbol Héroes de Caborca.

Esta mañana se inauguró el Primer Clúster de Construcción y Vivienda, un evento sin precedentes en nuestra ciudad que reúne a empresas, proveedores e instituciones de este sector para impulsar la vinculación, la innovación y el desarrollo económico de la región. pic.twitter.com/fvsR0ps57t — Ayuntamiento de Caborca (@AyuntamientoCab) November 13, 2025

En el estacionamiento del Estadio de Beisbol Héroes de Caborca se instalaron más de 30 stands, para crear conexiones e impulsar proyectos.

Durante el recorrido, Jorge Luis Moreno resaltó el valor de este encuentro al señalar que este clúster abre un espacio para reconocer el esfuerzo del sector de la construcción y su aportación diaria al desarrollo de nuestra ciudad.

Reunir a empresas, proveedores y autoridades municipales en un mismo lugar nos permite escuchar necesidades, identificar oportunidades y seguir avanzando hacia un Caborca más fuerte y competitivo", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui