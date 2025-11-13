Reconocen a socorristas que participaron en rescate por el incendio de Waldo's en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Alrededor de 35 socorristas de Cruz Roja, delegación Hermosillo, fueron reconocidos por su noble y valiente labor en la atención de personas, durante el incendio de una tienda Waldo's en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Daniel Bon Camou, presidente de la delegación Hermosillo de Cruz Roja, destacó la labor llena de valentía de cada uno de los elementos que sirvió durante las horas del incendio en el centro de Hermosillo, donde se atendió a personas con graves problemas de salud.

Durante el evento, el presidente de Cruz Roja Delegación Hermosillo dijo que el personal de la delegación siempre ha sido entregado y comprometido con la comunidad y, en este accidente, no fue la excepción, pues trabajaron una jornada larga para apoyar a la comunidad que lo requería.

Hoy rendimos homenaje a hombres y mujeres que actuaron con entrega y profesionalismo cuando Hermosillo más los necesitaba. Lo sucedido en la explosión de Waldo's fue una tragedia que puso a prueba nuestra capacidad de respuesta y reafirmó la vocación humanitaria de Cruz Roja", señaló Bon Camou.

En la entrega de los reconocimientos estuvo presente el presidente nacional de Cruz Roja, Carlos Freaner Figueroa, quien también felicitó la labor de los 35 socorristas que atendieron el llamado. El presidente nacional de Cruz Roja señaló que Hermosillo siempre ha contado con un equipo solidario que apoya a la comunidad en cualquiera que sea su atención, siempre con el mayor de los profesionalismos.

"Qué orgullo ver a la Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, reaccionar en esa forma a un evento masivo que va a quedar en el corazón de todos los sonorenses y de todos los mexicanos. Lo que más importaba era la presencia de ustedes", destacó Carlos Freaner Figueroa.

Equipo de Cruz Roja Hermosillo

Gracias a las gestiones y la colaboración de la sociedad, Cruz Roja Hermosillo cuenta con equipo especializado para rescate, pero también se ha preparado a su personal operativo para cualquier tipo de situaciones.

uD83DuDDDE?uD83CuDF35 ¡El Top 3 de las noticias que están pasando en Sonora! uD83DuDD1D?



Con Casa Ley, te traemos los titulares más relevantes y actuales que están marcando la pausa en nuestro estadouD83DuDCF2uD83DuDDDE?https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Sonora #NoticiasSonora #CasaLey #LoQuePasaEnSonora #SonoraInforma pic.twitter.com/Ebm99muzA4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui