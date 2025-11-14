Alcalde de Hermosillo entrega cuatro nuevas unidades al Cuerpo de Bomberos

Hermosillo, Sonora.- En un esfuerzo por reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez entregó al Cuerpo de Bomberos de Hermosillo cuatro vehículos de última generación, un paso significativo para garantizar la seguridad de la ciudadanía y apoyar la labor heroica que realizan a diario.

Junto al Comandante de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, el alcalde hizo entrega simbólica de las llaves de las unidades que serán distribuidas estratégicamente entre las cuatro estaciones de la ciudad. “Con esta incorporación, el cuerpo de bomberos contará con vehículos diseñados específicamente para atender incendios y rescates, mejorando tiempos de respuesta y condiciones de trabajo para los elementos”, comentó.

Agregó, que el cuerpo de Bomberos de Hermosillo requiere seguir reforzando su capacidad de dedicación y compromiso, pero para ello también es importante que todo su personal cuente con el mejor equipo. Los nuevos vehículos, cumplen con estándares internacionales y tienen la capacidad de almacenar hasta 3 mil litros de agua y 350 litros de espuma, además de contar con bombas de mil 500 galones por minuto sobre chasis internacional 2026, herramientas esenciales para atender incendios de gran magnitud y rescates complejos.

Por su parte, Juan Francisco Matty resaltó que esta renovación del parque vehicular era una necesidad urgente debido al desgaste de las unidades anteriores, subrayando que sin camiones adecuados, el servicio se ve comprometido. "Hemos dado un paso fundamental para garantizar que nuestros bomberos cuenten con lo necesario para proteger a la ciudadanía", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui