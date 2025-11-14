Anuncian espectáculos para Festival Tetabiakte por 98 aniversario de Ciudad Obregón; cerrarán con Su Majestad La Brissa

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco del 98 aniversario del municipio de Cajeme, se realizan diversas actividades culturales gratuitas que iniciaron desde el pasado 11 de noviembre en distintas sedes de la ciudad y del municipio cajemense.

La designación de la ciudadana y el ciudadano distinguidos 2025 se realizará el próximo 29 de noviembre. Enrique Espinoza Pinales, director del Instituto Municipal de Cultura de Cajeme, destacó que en Cajeme hay público para todos los eventos, como el Festival Tetabiakte, que tiene un carácter familiar y que abarca todos los gustos.

Para el día 28 de noviembre se presentará Isaac Montijo en el escenario principal, mientras el 29 será la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray Ivo Toneck y, finalmente, para el día 30, el cierre del festival correrá a cargo de Su Majestad La Brissa.

Fuente: Tribuna del Yaqui