Ayuntamiento de Guaymas adelanta el pago de aguinaldos a su personal

Guaymas, Sonora.- Con sobrada anticipación, tal como lo hizo el año pasado, y con la finalidad de que tengan la oportunidad de que realicen las compras de fin de año sin problema alguno, el Ayuntamiento de Guaymas hizo el pago del aguinaldo a su personal.

En total, 927 empleados activos, entre administrativos, de servicios públicos y seguridad pública, además de 175 pensionados y jubilados, recibieron el pago completo de su aguinaldo.

La alcaldesa Karla Córdova González manifestó que desde el inicio de su administración se ha trabajado para garantizar el cumplimiento puntual de salarios y prestaciones a las y los trabajadores municipales, como una forma de reconocer su labor diaria en beneficio de la ciudad.

Señaló que una gestión financiera responsable ha permitido cumplir sin contratiempos esta obligación; "el buen manejo de las finanzas nos permite entregar esta prestación en tiempo y forma; es un derecho de nuestros trabajadores, y siempre buscaremos garantizarlo con oportunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui