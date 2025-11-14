Ciudad Obregón tendrá mañana FRÍA y tarde CALUROSA: Clima en Sonora HOY 14 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 14 de noviembre llega con cambios importantes en las temperaturas y condiciones del cielo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Para quienes salen temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o planean actividades al aire libre, es importante conocer cómo se comportará el clima a lo largo del día para tomar las precauciones necesarias. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las estimaciones de The Weather Channel, desde las primeras horas, Ciudad Obregón amanecerá con temperaturas cercanas a los 17°C, acompañadas de un cielo con nubes y claros. Entre las 6:00 y las 8:00 horas se mantendrá este escenario, con viento muy ligero proveniente del noreste, oscilando entre los tres y 11 kilómetros por hora.

Así será el clima en Obregón este viernes. Foto: Conagua

A partir de las 9:00 horas, el cielo comenzará a despejarse y se registrará un ambiente soleado, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 23°C a 24°C, sin cambios significativos en el viento, que seguirá siendo calmado. Para las 11:00 se espera un ambiente completamente soleado, con temperaturas que subirán hasta 29°C, mientras que para las 14:00 el termómetro llegará a los 32°C.

Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) se elevará a niveles medios, será recomendable usar protector solar (sobre todo entre las 11:00 y 14:00) cuando la radiación se vuelve más directa. El viento se mantendrá débil, ahora desde el oeste, alcanzando en algunos momentos rachas cercanas a los 21 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas la temperatura descenderá ligeramente hasta los 29°C, pero el cielo seguirá despejado y sin señales de nubosidad importante.

??En entidades del noroeste, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/z83P2ASY5l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

Al caer la noche, Ciudad Obregón registrará un cielo completamente despejado y temperaturas entre 24°C y 21°C entre las 20:00 y las 23:00 horas. El viento, aún proveniente del oeste y más tarde del norte, se mantendrá entre ocho y 25 kilómetros por hora, sin representar riesgos. El índice UV permanecerá en cero, por lo que no será necesario el uso de protector solar durante estas horas.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui