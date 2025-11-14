Claudia Sheinbaum reitera consulta abierta sobre las tres presas de Hermosillo; "nada por la fuerza"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sigue en pie la consulta pública que se realizará para poder determinar si se construirán las tres presas en Sonora, como una opción para abastecer de agua a Hermosillo. La mandataria declaró que "nada se va a imponer por la fuerza".

"Se iniciaron los procesos administrativos para los estudios que se tienen que hacer para la probable ubicación de las presas, aquí he dicho; Si el pueblo dice que no, se debe hacer una consulta para definir si se hacen las obras o no", declaró Sheinbaum Pardo. La presidenta indicó que la consulta ha contado con retrasos inesperados ante el incendio de la tienda Waldo's en Hermosillo, el cual terminó provocando el deceso de 24 personas.

Se abre consulta pública para determinar el abastecimiento del agua en Hermosillo

Ha habido varios temas en Sonora; se ha ido posponiendo por diversas razones; tiene que hacerse la consulta para decidir si se hace finalmente el proyecto de las presas. La mayoría de la gente está de acuerdo, pero tiene que hacerse una consulta", explicó Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo señala que "en estos momentos se está definiendo cómo sería la consulta y la ubicación", a causa de los múltiples retrasos que ha sufrido este tema.

Nada se va a imponer por la fuerza; desde nuestro punto de vista, las presas resuelven problemas muy importantes de la ciudad de Hermosillo, que tiene una necesidad muy fuerte de abastecimiento de agua potable", señaló la mandataria.

Antes de llegar a esta situación, le cuestionaron a la presidenta sobre cómo planeaba manejar las irregularidades presentadas en la construcción de las tres presas, ante lo cual respondió que cómo habría irregularidades si "ni siquiera se están construyendo todavía" las presas, por lo cual desestima el reporte como un caso falso y, por consiguiente, se planteó el abrir la consulta para poder manejar mejor este tema, aunque todavía no se ha decidido cómo se va a realizar esta.

Ante lo cual la presidenta señaló que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) definir los planes con el estado de cómo será la consulta.

Entonces, todo esto es también parte para todo lo que viene después en Sonora. Recuerden que ahí hay mucho tema político, particularmente en la ciudad de Hermosillo", resaltó la presidenta.

Se abre consulta pública para determinar el abastecimiento del agua en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui