Clima en Sonora: Advierten BAJAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS LIGERAS en estos DÍAS

Hermosillo, Sonora.- Para la tarde de este viernes 14 de noviembre de 2025 y la madrugada de mañana sábado 15 de noviembre de 2025, se espera que las temperaturas bajen, así como que se registren ligeras lluvias, esto ante la llegada del frente frío número 14. TRIBUNA te presenta cómo será el pronóstico del clima para los próximos días, así que no dejes de leer el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el ingreso del frente frío número 14 al noroeste del país provocará durante este viernes, el sábado y domingo un descenso de temperaturas y ligeras lluvias. "Se anticipa que las precipitaciones solo se logren dar de manera ligera a moderada para el sector noroeste y norte del estado. También mantiene una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra", informó la CEPC.

uD83CuDF10 Desde el #SMNmx te compartimos como se observa la transición día-noche desde el #SatéliteMeteorológico GOES-19. pic.twitter.com/Wx6TBlvzs2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

Las autoridades climáticas señalan que se espera que la masa de aire frío genere un marcado descenso en las temperaturas, con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte. "Asimismo, el ingreso de dicho sistema ocasionará tiempo ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora". También, por otra parte, advirtieron que se mantienen en vigilancia dos nuevos frentes fríos, los cuales ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, los mismos que reforzarán las condiciones anteriores. Por otra parte, de acuerdo con el reporte del Organismo de Cuenca Noroeste, los municipios en los que se tiene posibilidad de lluvia son Puerto Peñasco, Altar y Nogales, esto el día domingo 16 de noviembre, y también Puerto Peñasco, Altar y Nogales, el próximo domingo 17 de noviembre.

Clima para esta noche de viernes 14 de noviembre en Sonora

Se espera un cielo medio nublado a nublado con chubascos en el noroeste de Sonora; se tendrá la presencia de un ambiente fresco a templado en la región y muy frío con posibles heladas en las zonas serranas de Sonora; además, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui