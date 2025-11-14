Clima en Sonora HOY: Nuevo Frente Frío provocará BAJAS TEMPERATURAS este viernes 14 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 14 de noviembre de 2025, el estado de Sonora tendrá condiciones de cielo despejado y temperatura fresca que influirán en las actividades al aire libre, traslados y zonas serranas donde se prevé un amanecer especialmente helado. Si vives en la entidad o planeas viajar por carretera, es importante conocer cómo se comportará el clima a lo largo del día, pues varias regiones podrían presentar variaciones significativas entre la mañana y la tarde. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada de este viernes 14 de noviembre iniciará con un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, aunque en las zonas serranas se anticipa un inicio de día muy frío, con posibilidad de heladas. En el noroeste, especialmente entre San Luis Río Colorado (SLRC), Sonoyta y Puerto Peñasco, el cielo se mantendrá medio nublado a nublado, lo que podría favorecer chubascos aislados conforme avance la mañana.

Así será el clima en Sonora este viernes 14 de noviembre. Foto: Conagua

En ciudades como Heroica Caborca, Magdalena de Kino o Nogales, el amanecer será claro y con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17°C, acompañadas de vientos ligeros del oeste. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse abrigados en estas circunstancias. Hacia el mediodía y durante la tarde, Sonora experimentará un repunte de temperatura típico de la región para esta época del año.

Localidades como Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Guaymas alcanzarán valores cálidos que rondarán entre los 28 y 32°C, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. En la región serrana de Arivechi o en zonas del noreste como Agua Prieta y Nacozari de García, el ambiente también será cálido pero con temperaturas ligeramente más moderadas.

El viento será un factor relevante durante la tarde: se esperan rachas del oeste que irán de 35 a 50 kilómetros por hora en diferentes municipios del estado, especialmente en la zona centro y norte. Este comportamiento está relacionado con la aproximación de un nuevo Frente Frío al noroeste del país, que además interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos. Aunque los efectos más fuertes de este sistema se sentirán en Baja California, Sonora recibirá un descenso paulatino de temperaturas hacia la noche.

??En entidades del noroeste, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/z83P2ASY5l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

Al finalizar el día, el ambiente volverá a ser templado a fresco en la mayor parte del territorio. Regiones como Hermosillo, Caborca y Guaymas cerrarán la jornada con cielos despejados y temperaturas alrededor de los 17 a 20°C. Hacia el este, en municipios como Arivechi, Nacozari y Agua Prieta, el descenso será más marcado, alcanzando valores cercanos a los 12 grados. En el noroeste persistirá la nubosidad, aunque sin señales de lluvias importantes durante la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)