Colectores de drenaje colapsados son el principal reto para el Oomapas en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) reveló que actualmente existen alrededor de cinco colectores colapsados, lo cual mantiene a gran parte de la ciudad con problemas de aguas negras.

De acuerdo a las autoridades, las últimas lluvias ayudaron a recargar los pozos con los que se abastece a la ciudad, pero también han ocasionado serios problemas en la infraestructura sanitaria, lo cual pudiera convertirse en un riesgo para la salud pública.

Según el informe por parte del alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, los puntos críticos identificados son: el Colector Misioneros, Nogalitos, Centenario en la colonia Tierra Blanca y en la colonia Constitución, así como el Colector Tesia, los cuales en algunos casos se tendrán que construir de nuevo.

Ahorita hay cinco colapsos de colectores y tenemos una máquina (excavadora) nada más que hemos comprado y en la mayoría de ellos se tienen que hacer los proyectos ejecutivos para atender las problemáticas", afirmó.

Las autoridades pidieron paciencia a la ciudadanía y aseguraron que se está trabajando a marchas forzadas para poder rehabilitar cada uno de estos colectores y que las aguas negras lleguen a su destino final.

Estos colectores son muy importantes, pues son el destino final de las aguas negras que pasan por las tuberías de atarjea y los pozos de visita desde las viviendas", puntualizó.

De igual manera, se exhortó a la población a no arrojar residuos sólidos por la red de drenaje, debido a que durante los últimos sondeos por parte del área técnica del Oomapasn se han detectado toallas, ropa, maleza e incluso trapeadores, lo cual termina obstruyendo el flujo normal de las aguas negras y colapsando los colectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui