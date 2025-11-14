¿Cómo estará el clima en Hermosillo HOY? Esto se espera para el viernes 14 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá este viernes 14 de noviembre de 2025 con condiciones ideales para organizar el día desde temprano, pero será importante mantenerse atento a los cambios en la temperatura, que irán desde un ambiente fresco por la mañana hasta un calor notable hacia la tarde. Si tienes actividades al aire libre, traslados o trabajas expuesto al sol, conocer el pronóstico te ayudará a tomar precauciones. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana iniciará con un cielo despejado y temperaturas que rondarán entre los 17 y 19°C. Desde las primeras horas se espera un ambiente calmado, con vientos ligeros provenientes del este y noreste. Poco antes de las 9:00 ya se sentirá un ascenso más marcado, alcanzando cerca de 22°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 25 debido a la exposición solar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

A mediodía, Hermosillo vivirá las horas más cálidas y soleadas del día. Para las 11:00, el termómetro alcanzará alrededor de 28°C, mientras que hacia las 14:00 podría llegar hasta los 31. Será el periodo con mayor radiación UV, con niveles medios entre tres y cuatro, por lo que se recomienda utilizar protector solar si estarás bajo el sol. El viento se mantendrá variable, primero del este y después girando hacia el oeste, con rachas que podrían alcanzar entre 10 y 26 kilómetros por hora durante la tarde.

A las 17:00 persistirá el calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente menor. Al caer la noche, el clima regresará a un ambiente más fresco y estable. Desde las 20:00 se prevén cielos totalmente despejados, con valores que bajarán a 25°C y sensación térmica de 26. Las rachas de viento se mantendrán desde el oeste, pero sin cambios bruscos: seguirán entre los 10 y 26 kilómetros por hora.

??En entidades del noroeste, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/z83P2ASY5l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

Hacia las 23:00 la temperatura descenderá hasta los 23°C, cerrando el viernes con condiciones tranquilas, cielo despejado y un flujo de viento más suave desde el norte. ¡Recuerda abrigarte bien! Pues durante la madrugada las temperaturas podrían experimentar una baja considerable.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)