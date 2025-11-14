¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Clima en Sonora

¿Cómo estará el clima en Hermosillo HOY? Esto se espera para el viernes 14 de noviembre

Consulta cómo será el clima en Hermosillo este viernes 14 de noviembre: temperaturas, cielo y sensaciones térmicas durante la mañana, tarde y noche

¿Cómo estará el clima en Hermosillo HOY? Esto se espera para el viernes 14 de noviembre
¿Cómo estará el clima en Hermosillo HOY? Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá este viernes 14 de noviembre de 2025 con condiciones ideales para organizar el día desde temprano, pero será importante mantenerse atento a los cambios en la temperatura, que irán desde un ambiente fresco por la mañana hasta un calor notable hacia la tarde. Si tienes actividades al aire libre, traslados o trabajas expuesto al sol, conocer el pronóstico te ayudará a tomar precauciones. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana iniciará con un cielo despejado y temperaturas que rondarán entre los 17 y 19°C. Desde las primeras horas se espera un ambiente calmado, con vientos ligeros provenientes del este y noreste. Poco antes de las 9:00 ya se sentirá un ascenso más marcado, alcanzando cerca de 22°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 25 debido a la exposición solar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua
Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

A mediodía, Hermosillo vivirá las horas más cálidas y soleadas del día. Para las 11:00, el termómetro alcanzará alrededor de 28°C, mientras que hacia las 14:00 podría llegar hasta los 31. Será el periodo con mayor radiación UV, con niveles medios entre tres y cuatro, por lo que se recomienda utilizar protector solar si estarás bajo el sol. El viento se mantendrá variable, primero del este y después girando hacia el oeste, con rachas que podrían alcanzar entre 10 y 26 kilómetros por hora durante la tarde.

A las 17:00 persistirá el calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente menor. Al caer la noche, el clima regresará a un ambiente más fresco y estable. Desde las 20:00 se prevén cielos totalmente despejados, con valores que bajarán a 25°C y sensación térmica de 26. Las rachas de viento se mantendrán desde el oeste, pero sin cambios bruscos: seguirán entre los 10 y 26 kilómetros por hora.

Hacia las 23:00 la temperatura descenderá hasta los 23°C, cerrando el viernes con condiciones tranquilas, cielo despejado y un flujo de viento más suave desde el norte. ¡Recuerda abrigarte bien! Pues durante la madrugada las temperaturas podrían experimentar una baja considerable.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.