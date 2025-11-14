El presupuesto de 2026 para Sonora prioriza salud, educación y seguridad: Legisladores de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Paquete Económico de Sonora para el 2026, que rebasa los 90 mil millones de pesos, tiene como prioridad recursos para áreas fundamentales como salud, educación y seguridad, aseguró la diputada de Morena Elia Sallard Hernández.

La presidenta de la comisión de Hacienda en el Congreso de Sonora señaló que el gobernador Alfonso Durazo hizo hincapié en estas 3 áreas, pero también se fortalecen los programas sociales y de desarrollo económico, así como la obra pública para los municipios.

Nosotros nos hicimos una reducción del presupuesto de 400 millones desde el inicio y hace poco también lo hicimos y créeme que con lo que vamos a trabajar es con lo indispensable; nosotros como Congreso trabajaremos con lo indispensable", señaló Elia Sallard.

El Paquete Económico 2026 del Gobierno de Sonora contempla ingresos y egresos por un total de 92 mil 571 millones de pesos y se distribuirán para todos los temas.

Sallard Hernández señaló que es el presupuesto social más grande de la historia de la entidad y se elaboró con responsabilidad y orientado a fortalecer la infraestructura, mejorar el acceso al agua y ampliar el apoyo a los sectores más vulnerables.

Por su parte, el diputado David Figueroa Ortega, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, indicó que el presupuesto tiene un incremento del 3.8 por ciento con respecto a 2025. David Figueroa Ortega señaló que el Paquete Económico del 2026 no contempla nuevos impuestos, excepto un impuesto a los casinos.

Tenemos un incremento en obra pública, en infraestructura para el estado de Sonora, histórico. El año pasado rondaba los tres mil millones de pesos y ahora se va a cuatro mil millones de pesos", expresó Figueroa Ortega.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? Análisis: Top 3 de las noticias más relevantes en México



Con Casa Ley, le presentamos las noticias más importantes y de mayor impacto en nuestro país. uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDCC8uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/QRq0Z7M7wS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui