Inaugura Alfonso Durazo la ampliación del hospital de Isssteson en Nogales; invierten más de un millón

Nogales, Sonora.- Con una inversión de más de un millón 500 mil pesos destinada a fortalecer la atención médica en el norte de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la ampliación del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en Nogales, una obra que brinda beneficios inmediatos a 31 mil derechohabientes, entre ellos trabajadores, jubilados y a sus familias, al aumentar la capacidad hospitalaria e incorporar nuevas áreas especializadas.

El mandatario estatal, acompañado por el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, destacó que la modernización del hospital incluye 12 nuevas camas censables, además de la apertura de unidades de Neurodesarrollo, Oftalmología y Otorrinolaringología, con lo cual se garantiza atención más cercana, oportuna y de alta especialidad sin necesidad de que las y los derechohabientes tengan que viajar a otros municipios.

Estos tres servicios se agregan el día de hoy y son una demanda cotidiana, una demanda permanente. Anteriormente, para atenderse, tenían que recurrir a las instalaciones y los servicios en Hermosillo y en Obregón; ahora lo harán aquí en la ciudad de Nogales", expresó.

Los 21 municipios beneficiados con esta modernización son: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Sáric, Tubutama, Trincheras, Oquitoa, Átil, Altar, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta, Fronteras, Nacozari, Bavispe y Carbó.

El gobernador Durazo Montaño subrayó que esta obra representa un avance significativo en la dignificación del sistema estatal de salud y forma parte de la estrategia de regionalización de los servicios médicos para reducir rezagos y mejorar las condiciones de infraestructura médica en cada región del estado.

Con la presencia e invaluable apoyo de nuestro Gobernador del Estado @AlfonsoDurazo, atendí la invitación a la ceremonia de inauguración de la ampliación de Hospital ISSSTESON Nogales, el cual es un resultado tangible del compromiso con la dignificación de…(1/3) pic.twitter.com/Bcp6jr36UJ — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui